¡Arde Chicago! Disturbios y saqueos dejan 100 detenidos (Videos y fotogalería)

Chicago.- Cientos de personas rompieron ventanas, saquearon tiendas y se enfrentaron con policías la madrugada del lunes en Chicago. Más de 100 personas fueron detenidas y 13 oficiales resultaron heridos, informaron las autoridades.

En cierto momento estallaron disparos contra los agentes, que devolvieron el fuego, informó vía Twitter el portavoz policial Tom Ahern.

Black Lives Matter had a meetup in Chicago over the weekend. pic.twitter.com/KsN4jpTTAv