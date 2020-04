Liberan a prominente activista chino tras cuatro años de prisión

Beijing.- Wang Quanzhang, un conocido abogado chino de derechos civiles, fue liberado el domingo tras más de cuatro años de prisión, según dijo su esposa Li Wenzu.

No estaba claro si se le permitiría regresar a Beijing, donde trabajaba y vivía con su esposa y su hijo pequeño. La policía le llevó a su casa en su localidad natal de Jinan, en el este de China, indicó su esposa en un tuit en su cuenta verificada de Twitter.

Human rights lawyer Wang Quanzhang was released from jail and sent to his home in Jinan, Shandong this morning. Wang’s wife Li Wenzu said she was told so by Wang on phone this morning. Wang is the last lawyers from #709crackdown to be released, after some 1700 days behind bars. https://t.co/SDwrhHnt8U