China acusa a EU de ‘guerra informativa’ sobre globo espía

Beijing señaló este jueves “guerra informativa contra China” las acusaciones de Estados Unidos sobre que un globo chino derribado formaba parte de un amplio sistema de vigilancia.

El Pentágono dijo el miércoles que el globo chino derribado sobre la costa de Carolina del Sur formaba parte de un programa con varias naves similares que China opera desde hace “varios años”.

En una sesión informativa el jueves, la vocera del Ministerio chino de Exteriores reiteró la posición china de que el gran globo no tripulado era una nave meteorológica civil que se salió de su rumbo de forma accidental, y que Estados Unidos había “exagerado” al derribarla.

El ministro chino de Defensa rechazó el sábado una llamada telefónica del secretario de Defensa, Lloyd Austin, para comentar la cuestión del globo, según el Pentágono, y China no ha respondido a preguntas sobre a qué departamento o compañía del gobierno pertenecía el globo ni cómo tenía previsto cumplir una promesa de tomar más medidas al respecto.

Las autoridades estadounidenses han rechazado las afirmaciones chinas, mientras agentes del FBI y el Servicio de Investigación Criminal de la Marina catalogan los restos recuperados del océano y los transportan para su investigación.

En las cuatro ocasiones en las que globos similares pasaron sobre territorio estadounidense durante los gobiernos de Trump y Biden, Estados Unidos no los identificó de inmediato como artefactos de espionaje chino, indicó el general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.

Sin embargo, señaló, “un análisis posterior de inteligencia” permitió a Estados Unidos confirmar que formaban parte de una campaña china de espionaje y saber “mucho más” sobre el programa.

Miembros destacados del gobierno informaron estos días los congresistas estadounidenses sobre el programa chino de espionaje con globos en sesiones clasificadas.

U.S Secretary of State Antony Blinken said the United States shared information it obtained about China's spy balloon with dozens of countries around the world https://t.co/zg7axTohAY pic.twitter.com/mzvihQypbY