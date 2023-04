China acusa a la OMS de desprestigiar al país y politizar con el Covid-19

Las autoridades sanitarias del gobierno de China defendieron el sábado su investigación sobre el origen del virus Sars COV-2 del Covid-19 y criticaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que su líder dijo que Beijing debió haber compartido antes la información genética.

Las declaraciones del director general de la OMS fueron “ofensivas e irrespetuosas”, señaló el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Shen Hongbing.

China provided all relevant tracing data that it possessed at the time throughout the first phase of the joint research for #COVID19 origins, without withholding any information, according to Shen Hongbing, director of the Chinese Center for Disease Control and Prevention on Sat. pic.twitter.com/e8a7maq7DV