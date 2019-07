Impactante tornado causa destrucción y muertes (video)

Agencia

China.- Un fuerte tornado azotó este miércoles la ciudad china de Kaiyuan, provincia de Liaoning, dejando un saldo de seis muertos, 190 heridos y casi 9 mil 900 personas afectadas, informa la agencia Xinhua.

Tornado hits a city in northeast China's Liaoning Province. 6 died and almost 200 more were injured pic.twitter.com/Jr2VkyLT7j