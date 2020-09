China: Encuentran 380 campos secretos de detención de musulmanes

Canberra.- China parecía estar expandiendo su red de centros de detención secretos en Xinjiang, donde las minorías predominantemente musulmanas son objeto de una campaña de asimilación forzada y hay más instalaciones que parecen prisiones, según halló un centro de estudios australiano.

El Australian Strategic Policy Institute empleó imágenes satelitales y documentos oficiales de licitación de obras para mapear más de 380 supuestos centros de detención en la remota Región Autónoma Uigur de Xinjiang, destacando los campos de internamiento, los centros de detención y las prisiones construidas o ampliadas desde 2017.

El reporte se basa en la evidencia de que China ha cambiado su política de detener a uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas en edificios públicos improvisados, a construir centros de detención masiva permanentes.

Y esto a pesar de que la agencia noticiosa oficial china, Xinhua, reportó a finales del año pasado que los “aprendices” que asisten a “centros de educación y formación profesional” destinados a desradicalizarlos se habían “graduado todos”.

PROJECT LAUNCH📢



Today ASPI launches 'The Xinjiang Data Project' mapping Xinjiang’s detention system with 380 sites of suspected re-education camps, detention centres and prisons that have been built or expanded since 2017. View the interactive map ➡️ https://t.co/iykruAT4PP pic.twitter.com/xpNphYlhwI