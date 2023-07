China designa a Pan Gongsheng, como nuevo jefe del Banco Central

China nombró a Pan Gongsheng como presidente de su Banco Central el martes, la última designación importante entre los cambios efectuados una vez por década por el Partido Comunista.

Pan, hasta ahora uno de los vicepresidentes del banco y veterano del sector bancario chino, reemplazará a Yi Gang, un economista graduado en Estados Unidos que detentó el cargo por cinco años. La aprobación de la designación de Pan por el Congreso Popular del Pueblo, la legislatura ceremonial, sigue a varias otras designaciones anunciadas en marzo.

El presidente del Banco Popular de China es la figura más prominente de la economía china, pero sus poderes son limitados. El banco es controlado por el Partido Comunista.

