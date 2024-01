China: deslave sepulta a 47 personas en Yunnan

El deslave de una montaña en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, sepultó a 47 personas y obligó a evacuar a otras 200.

El desastre ocurrió poco antes de las 6 horas del lunes (hora de China) en la localidad de Liangshui, debajo del poblado de Tangfang en el condado Zhenxiong.

At least 47 people are unaccounted for in China’s #Yunnan province after it was hit by a #Landslide.#China #Breaking #Update

Hundreds of others were forced to evacuate as the disaster struck just before 6am in the village of Liangshui, near #Tangfang in Zhenxiong County.… pic.twitter.com/JfB35QIHrU