Año del perro en China festeja con imagen de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Una figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizado por un perro dará la bienvenida el 16 de febrero de 2018 al Año del Perro de Tierra, según el calendario chino.

De acuerdo con UnoTV, los preparativos para el Año Nuevo chino que esta vez corresponderá al perro ya comenzaron a desatar comentarios debido a que se instaló en un centro comercial una estatua de una versión del animal de compañía inspirada en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El centro comercial en el que se colocó la estatua de 10 metros de altura se encuentra en Taiyuan, Capital de la provincia de Shanxi localidad que se ubica al norte del país.

El can que asemeja a Trump luce el mismo color de cabello que el político, unas cejas doradas y posa con su dedo índice señalando hacia arriba, aludiendo a uno de los gestos que más lo identifican.

La figura es fácilmente identificable por el tupé, su color de su cabello, su gesto enojado señalando hacía arriba con el dedo índice, y una corbata roja.

