China eleva la tensión con Estados Unidos

Taipei.- El ejército chino envió el viernes 18 aviones, incluyendo cazas, para que sobrevolaran el Estrecho de Taiwán en un despliegue inusual de poderío en momentos en que un enviado de Estados Unidos sostenía reuniones privadas con funcionarios de la isla autónoma sobre la que China se atribuye el control.

Beijing ve a Taiwán como parte de su territorio y se opone firmemente a cualquier tipo de interacción formal entre la isla y otros países.

El subsecretario de Estado norteamericano, Keith Krach, quien es responsable de la agenda de crecimiento económico, energía y medio ambiente, sostuvo pláticas con el ministro de Asuntos Económicos y el viceprimer ministro de Taiwán. También se reunió con líderes empresariales en un almuerzo y tenía programada una cena con la presidenta Tsai Ing-wen más tarde el viernes.

En respuesta a la visita de Krach, el Comando del Teatro de Operaciones de Oriente del Ejército de Liberación Popular de China realizó ejercicios de combate cerca del Estrecho de Taiwán. Por lo menos es la segunda ronda de maniobras militares que China realiza este mes con el objetivo de intimidar a los simpatizantes de la identidad independiente de la isla.

Undersecretary Keith Krach lands in Taiwan 🇹🇼 to pay respects to former President Lee. It’s great to see US formally improving relations with Taiwan. Imagine how prosperous China could be if it was a responsible global actor like Taiwan is today. #Taiwan @KeithJKrach @SecPompeo https://t.co/oSi89ZblMx