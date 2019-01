China, primer país en explorar el lado oscuro de la luna

Agencia

BEIJING, China.- La sonda llamada el Chang'e-4 alunizó a las 10:26 a.m. hora de Beijing del jueves y con este hecho China se ha convertido en el primer país en enviar una nave espacial para explorar el otro lado de la luna.

De acuerdo con medios de comunicación de la nación asiática, con este hito se solidifican las ambiciones de Beijing por convertirse en un líder mundial en exploración espacial.

El Chang'e-4 bajó por el lado oscuro de la luna, que siempre se aleja de la Tierra. Es el primer alunizaje desde 2013, cuando la Agencia Espacial China envió otra nave a la luna, el Chang'e-3, convirtiéndose en la tercera nación en enviar un vehículo a la luna, después de los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

Chang'e-4, que transporta un rover que explorará el otro lado, ya ha enviado imágenes a la Tierra. China envió un satélite separado al espacio en mayo para que sirviera como retransmisión de comunicaciones con el rover, porque estar en el lado oscuro de la luna evita que se envíe una señal directa a la Tierra.

Otras misiones han tomado fotos del otro lado de la luna, pero éstas son las imágenes las primeras tomadas desde la superficie.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22