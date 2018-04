Agencia

China.- Uno de los últimos informes propagados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que China es el país con un mayor registro muertes ocasionado por los accidentes de tránsito. Así, el 60% de las víctimas mortales son peatones, ciclistas o motoristas, situación que ha motivado a las autoridades a buscar una solución inmediata.

Frente a ello, el Gobierno chino ha decidido crear un novedoso y muy peculiar sistema de prevención de accidentes. Aunque parezca una broma, los transeúntes que intenten adelantar un cruce peatonal antes de tiempo, recibirán una descarga de agua sobre su cuerpo, informa el portal El Comercio.

El diario chino The Beijing News, informa que en la localidad de Daye, provincia de Hubei, las autoridades han instalado unos bloques equipados con sensores inteligentes. Además de lanzar chorros de agua, estos elementos tienen el objetivo de dar mensajes de advertencia mediante un megáfono instalado en su interior.

How do you stop people crossing on red lights?

Traffic police in one Hubei city think spraying jaywalkers with water is the best deterrent. pic.twitter.com/ceJHoXONcQ