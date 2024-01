China pide a EU dejar de interferir en elecciones de Taiwán

Las autoridades de China han pedido este miércoles al Gobierno de Estados Unidos dejar de "interferir" en las elecciones de Taiwán, previstas para el próximo sábado 13 de enero.

Dichas palabras surgen luego que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se haya reunido con el representante de Taiwán en el país norteamericano, Alexander Yui.

La portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Mao Ning, ha indicado en una rueda de prensa que "solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte inalienable de ella".

Así, ha afirmado que China "se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán" y a instado a los "congresistas estadounidenses a acatar este principio".

Previamente, Johnson se ha reunido a puerta cerrada con el nuevo enviado especial de Taiwán a Estados Unidos, al que ha trasladado "todo su apoyo". Se trata de la primera reunión entre ambos desde que Yui asumió el cargo el pasado mes de diciembre.

#Taiwan's Jan. 13 presidential elections are taking place against a backdrop of increased pressure from #China as #Beijing seeks to bolster its sovereignty claims. Will the elections trigger a war? News18's @Zakka_Jacob explains!#TaiwanElections #DPP #KMT #LaiChingte #HouYuih pic.twitter.com/6WFxU7224r