China pide parar el fuego entre Rusia y Ucrania; Zelenski no aceptará la paz

A un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, autoridades de China, pidieron parar el fuego entre ambos países y llevar a cabo conversaciones de paz, sin embargo, durante su conferencia de prensa, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ha dicho que no aceptará la paz sin la devolución de todo su territorio.

Beijing se ha mostrado neutral en la guerra que comenzó hace un año, pero también dice tener una “amistad ilimitada” con Rusia y se ha negado a criticar la invasión de Ucrania, o siquiera a llamarla invasión, ya que reconoce que han acusado a Occidente de provocar el conflicto y de “avivar las llamas” al enviar armas defensivas a Ucrania.

Por lo tanto, Zelenski elogió con cautela la iniciativa de Beijing, pero dijo que el éxito del plan depende de hechos, no palabras.

“Nuestra tarea es reunir a todos para aislar a uno”, “teniendo como objetivo principal asegurarse de que China no envíe armas a Rusia”, explicó el presidente ucraniano.

I took part in the meeting of the G7 leaders.

In the first part I thanked the partners for their help during this year.

In the second, I presented our priorities to the partners in detail.

I am sure that we are able to make progress in the implementation of each of the priorities pic.twitter.com/dbcnb58393