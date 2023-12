Tiernos y esponjosos: así recibió China a 2 pandas alemanes del Zoo de Berlín

Después de un largo vuelo, los pandas alemanes Meng Xiang y Meng Yuan de cuatro años, llegaron a salvo desde el Zoológico de Berlín hacia la Base de Pandas de Chengdu, China.

El zoológico de Berlín comunicó que los tiernos ejemplares también llamados Pit y Paule viajaron en un avión de mercancías de Air China el sábado, acompañados de un cuidador y varios kilos de bambú y varias horas después aterrizaron con éxito en China.

Pauly fue la persona designada para acompañar a los regordetes osos a su nuevo hogar a cientos de kilómetros de Berlín, Alemania.

El tierno par fue una atracción destacada en Berlín desde su nacimiento en 2019, pero su regreso a China estaba acordado por contrato desde el principio.

