Vende a su hija porque él quería un niño

China.- En China, un hombre llamado Xiaohui, decepcionado porque su segundo vástago también fuera una niña, decidió venderla en Internet por 40.000 yuanes (unos 6.000 dólares) a los diez días de su nacimiento, informa Daily Mail.

A finales de septiembre, el padre entregó a la recién nacida a una pareja que durante años había estado intentando concebir sin éxito un hijo.

El delito fue descubierto a principios de octubre, cuando la madre de Xiaohui, identificada como Li, denunció a su hijo sospechando que había podido vender a la pequeña.

"Solo vi a mi nieta un par de veces cuando ella nació. Nunca la vi después de eso, mi hijo ni siquiera me dejaba entrar en la casa", afirmó la mujer a medios chinos.

