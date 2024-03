‘Chocan’ ideologías de Trump y Biden en la frontera EU-México

Ayer, el presidente estadounidense Joe Biden y el empresario Donald Trump viajaron a la frontera de Estados Unidos con México donde protagonizaron un ‘choque de ideologías’ respecto a la actual crisis de migración en el territorio.

Aunque el mandatario demócrata y el exmandatario republicano coincidieron en que existe un problema por resolver, Biden destacó los esfuerzos de su administración en el tema y llamó a un acuerdo bipartidista, mientras que Trump mantuvo su discurso extremo y pintó un caos en la frontera de Texas con México.

El demócrata llamó a su rival republicano a no sabotear sus esfuerzos en el Congreso para reparar el sistema migratorio.

El mandatario también destacó que los agentes de la Patrulla Fronteriza requieren más recursos.

El presidente estadounidense escogió para su visita a la frontera a Brownsville, fronteriza con Matamoros, Tamaulipas, una ciudad famosa por su trato humanitario a los migrantes y que durante el año pasado vio un fuerte repunte del flujo indocumentado, pero ahora está en calma.

Durante la jornada, Biden recibió buenas noticias, porque se le informó que el número de personas que cruzaron sin autorización a Estados Unidos desde México disminuyó en un 50 por ciento en enero respecto a diciembre, al caer de 249 mil a 124 mil migrantes.

A 500 kilómetros de distancia, en Eagle Pass, ciudad vecina de Piedras Negras, Coahuila, Trump aprovechó de nuevo para usar el discurso incendiario contra los migrantes, acompañado de Gregg Abbott, gobernador de Texas y crítico de Biden.

