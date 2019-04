Chofer de Uber se negó a dar servicio a una embarazada

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Una mujer reveló que el chofer del servicio Uber que contrató, la abandonó en medio de la nada cuando éste se dio cuenta que se dirigía a una clínica donde le llevarían a cabo una aborto controlado.

De acuerdo con información del Daily Mail, la estudiante de 20 años de edad, contó en la red de noticias Reddit que a pocos minutos de abordar el automóvil el chofer se notaba incómodo, y directamente le preguntó si el destino al cual se dirigían era una sucursal de Planned Parenthood -conocida clínica de control natal en Estados Unidos-, a lo que respondió que “no”, pues no iban precisamente ahí, sino a otro lugar lejos de Nueva York.

Dijo que la dirección que dio al chofer era de un particular, sin ninguna razón social que sugiriera que era una clínica, pero minutos después el chofer le preguntó directamente: “¿estamos yendo a una clínica de abortos?”.

La joven dijo que la pregunta la sorprendió, por lo que decidió no responder, pero minutos después el chofer le espetó “sé que no es mi problema, pero…” y le contó detalles sobre el aborto, que según el chofer, nadie le diría, al tiempo que afirmaba que cometía un error del que luego se arrepentiría.

De repente, a medio camino, el chofer detuvo el vehículo y le dijo que no podía seguir prestándole el servicio hasta la clínica pero que podía dejarla en un poblado cercano para que no llegara a su cita, a lo que ella respondió que no y se bajó del vehículo, en medio de una zona rural.

El chofer se quedó alrededor de 15 minutos, tratando de convencer a la joven de que no acuda a la clínica y tuviera a su bebé, pero al notar la negativa, se retiró del lugar.

La joven no llegó a tiempo a su cita, pero logró que la recibieran al día siguiente, tras lo cual reportó al chofer, quien fue suspendido de Uber por considerar que tomó medidas que no le correspondían, además de abandonar a su clienta en situación de riesgo.