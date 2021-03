Video: Accidente en California deja 10 mexicanos muertos

Una camioneta con 25 personas a bordo chocó el martes de frente con un tractocamión en una autopista de dos carriles que atraviesa los campos de cultivo en California, cerca de la frontera con México, en un accidente que cobró la vida de 13 personas y dejó cuerpos tendidos por todo el camino.

Roberto Velasco Álvarez, director General para América del Norte, reveló a través de su cuenta de Twitter que en el accidente murieron 10 mexicanos.

Cuando la policía llegó al lugar, algunos de los pasajeros seguían tratando de salir de la camioneta Ford Expedition 1997, mientras algunas de las víctimas deambulaban por los cultivos. El costado izquierdo de la camioneta seguía prensado a la parte frontal del tractocamión.

El personal de emergencias encontró a 12 personas muertas al llegar a la escena, una carretera que atraviesa el extremo sureste de California, una región agrícola ubicada a unos 201 kilómetros (125 millas) al este de San Diego. Otra víctima murió en el hospital, dijo el jefe de la Patrulla de Caminos de California, Omar Watson.

Los heridos tenían lesiones que van desde fracturas hasta traumatismo craneoencefálico. Seis personas están siendo atendidas en el Centro Médico Regional de El Centro. Otras cuatro fueron trasladadas vía aérea al Centro Médico Desert Regional en Palm Springs, en donde una de ellas se encuentra en estado crítico y el resto en condición estable, informó el vocero de la institución, Todd Burke.

El conductor de la Ford Expedition, quien tenía 22 años y era originario de Mexicali, México, murió. El hombre de 69 años que conducía el tractocamión, residente de El Centro, fue hospitalizado con lesiones moderadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana en una intersección ubicada justo afuera de la comunidad agrícola de Holtville, que se autodenomina la capital mundial de la zanahoria.

Las autoridades señalaron que el tractocamión, que remolcaba dos contenedores vacíos, viajaba en dirección norte sobre la autopista estatal 115 cuando la camioneta se le atravesó en Norrish Road. De momento se desconoce si el conductor de la Explorer ignoró una señal de alto o si se detuvo antes de ingresar a la autopista. Tampoco quedó clara la velocidad a la que transitaba el tractocamión.

Las edades de los fallecidos van de los 20 a los 55 años. Entre los lesionados, el más joven tiene 16 años.

Se lleva a cabo una investigación para averiguar por qué había tantas personas a bordo de la Expedition, un vehículo construido para llevar de manera segura a un máximo de ocho personas.

Las autoridades seguían trabajando en la identificación de los fallecidos y dijeron que no sabían si la camioneta transportaba a trabajadores agrícolas o a inmigrantes que entraron en el país ilegalmente. El consulado mexicano prestaba asistencia, ya que muchas personas de la región viven y trabajan a ambos lados de la frontera.

