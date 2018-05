Chocan vehículos súperdeportivos y seguro festeja no tenerlos

Agencia

INGLATERRA.-Después de una impresionante colisión en las calles de Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra, el pasado domingo, en las que terminaron impactados dos vehículos súperdeportivos, una agencia de seguros de Londres, llamada Connecticut Insurance, posteó en su cuenta de Twitter sentirse alegre por no haber sido requerida para contratar a los involucrados en el costoso accidente, cuyos daños alcanzan los 250 mil libras esterlinas, aproximadamente 6 millones 638 mil pesos mexicanos.

También te puede interesar: Cirujana baila mientras trabaja: pacientes tienen secuelas (video)

El periódico Excélsior relató este hecho cuando Connect Insurance un corredor especializado que ofrece pólizas de seguros competitivas y variadas para productos tales como Motor Trade, Taxi y Car & Home, y secongratula de que sus afiliadas no tengan que pagar el costoso accicente vehicular.

“Nos sentimos afortunados de no asegurar #Ferrari y un #Porsche por un total combinado de 250 mil euros que se cancelaron después de un accidente en una glorieta este fin de semana en Sheffield! #motoring #insurance #Insurance news “Ferrari458 #Posche718 #PorscheCayman”

El accidente que está dando la vuelta al mundo, por lo oneroso de la reparación, que asciende a más del costo del vehículo italiano, sucedió en Tinsley, Sheffield, a las 19.55 horas del domingo entre un Porsche 718 Cayman y un Ferrari 458.

De acuerdo con el reporte policiaco, el conductor del Porsche, un hombre de 26 años, terminó con lesiones leves, mientras que el conductor del Ferrari, cuyo costo es de 200 mil libras esterlinas (unos 5 millones 300 mil pesos mexicanos), huyó a pie.

La policía de Sheffield pidió la ayuda de los ciudadanos mediante su cuenta de Twitter, en la que posteó a quienes hayan sido testigos de este choque, se comuniquen a las oficinas policiales para tratar de acumular datos que permitan integrar de mejor manera la investigación.

Sobre todo, los investigadores están pidiendo al público ayuda para encontrar al o los tripulantes del Ferrari sobre todo, como apuntan en Facebook, porque aseguran no saber si alguien resultó herido en el automóvil, que sufrió graves daños, pues inclusive se desplegaron sus bolsas de aire.

Feeling lucky that we do not insure #Ferrari and a #Porsche worth a combined total of £250,000 that were written off after a crash on a roundabout this weekend in Sheffield! https://t.co/ef4oJhFCHY - #Motoring #Insurance #InsuranceNews #Ferrari458 #Porsche718 #PorscheCayman pic.twitter.com/J8xSLF2Zzw