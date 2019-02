VIDEO: Choque de tren en Egipto deja 20 muertos y 40 heridos

Agencias

El Cairo.- Este miércoles, el gabinete de Egipto aceptó la renuncia del ministro de Transporte, Hesham Arafat, luego del incendio de un tren que causó la muerte de unas 20 personas y 40 heridos.

De acuerdo con reportes de la televisión estatal egipcia, el vocero del gabinete, Nader Saad, informó que el primer ministro Mostafa Madbouly aceptó la renuncia de Arafat.

Madbuly acudió además al lugar del siniestro y aseguró que "todo aquel responsable de negligencia deberá responder de ello y asumir las graves consecuencias”.

Al menos 20 personas murieron y otras 40 resultaron heridas por la explosión y posterior incendio registrado este miércoles en la principal estación de trenes de El Cairo. La tragedia se produjo luego del choque de una locomotora contra el amortiguador del final de vía en la estación de ferrocarril Ramsés de El Cairo.

Según las autoridades, la locomotora -que había estado en un taller de mantenimiento- entró con exceso de velocidad en la estación colisionando contra el freno de uno de los andenes "con mucha fuerza", lo que provocó la explosión que alcanzó a las personas que se encontraban en el lugar.

En Egipto son frecuentes los accidentes ferroviarios debido al mal estado de las vías y de los trenes, así como a la falta de un sistema moderno de señalización y control de tráfico.La mayor tragedia ferroviaria de la historia de Egipto ocurrió en 2002, en la que murieron 376 personas tras incendiarse un tren que cubría el trayecto entre El Cairo y la ciudad de Luxor, en el sur del país. (Ntx)

