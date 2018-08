¡Histórico! Mujer transgénero es candidata para gobernadora

Agencia

WASHINGTON.- Christine Hallquist ganó la nominación como candidata del Partido Demócrata para gobernar el estado de Vermont, un paso más cerca de convertirse en la primera gobernadora transgénero de Estados Unidos, informaron medios estadunidenses.

También te puede interesar: Cae ‘El Sexto’, líder del grupo armado ‘La Línea’

"HISTORIA HECHA! @christristforvt acaba de convertirse en la primera candidata a gobernador trans/no binario de un partido político importante en la historia de Estados Unidos", tuiteó Victory Fund, una organización que apoya a los candidatos LGBTQ.

HISTORY MADE! @christineforvt just became the first trans/non-binary gubernatorial candidate from a major political party in American history! Learn more: https://t.co/C1hCE0ZNvF pic.twitter.com/xdzPKK3Run