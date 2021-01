EU: Christopher Wray, director del FBI, seguirá en su cargo ordena Biden

Washington.- El presidente Joe Biden confía en el director del FBI Christopher Wray y piensa mantenerlo en el puesto, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca el jueves.

Los directores del FBI permanecen 10 años en el puesto, lo cual significa que los cambios en la presidencia generalmente no afectan a la conducción del organismo, pero la vocera de Biden, Jen Psaki, respondió con evasivas en su primera conferencia de prensa el miércoles cuando se le preguntó si Biden confiaba en Wray.

“No he hablado con él específicamente sobre el director Wray en los últimos días”, dijo Psaki.

El jueves aclaró la confusión al tuitear: “Provoqué una onda no intencional ayer así que quiero afirmar muy claramente que el presidente Biden tiene la intención de conservar al director del FBI Wray en su puesto y confía en la tarea que realiza”.

I caused an unintentional ripple yesterday so wanted to state very clearly President Biden intends to keep FBI Director Wray on in his role and he has confidence in the job he is doing.