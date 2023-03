Ciclón ‘Freddy’ arrebata la vida de 56 personas en Malaui y Mozambique

El implacable ciclón Freddy que actualmente azota el sur de África ya arrebató la vida de 56 personas en Malaui y Mozambique desde que tocó tierra en el continente por segunda vez el sábado por la noche, confirmaron las autoridades de ambos países.

La policía local informó que 51 personas en Malaui, incluyendo 36 en Chilobwe, el centro financiero de Blantire, en el centro del país, han muerto, y varias otras se encuentran desaparecidas o heridas. Las autoridades de Mozambique indicaron que cinco personas han muerto en el país desde el sábado a causa del ciclón.

En Malaui, murieron cinco miembros de una sola familia en Blantyre, quienes fallecieron cuando las fuertes lluvias y ráfagas de viento de Freddy demolieron su casa, según un informe policial. Una niña de 3 años que quedó “atrapada entre los escombros” también está entre las víctimas y sus padres se encuentran desaparecidos, detallaron las autoridades.

Current situation in Malawi, Blantyre - the commercial city. Effects of cyclone Freddy. Your prayers for our country please. pic.twitter.com/jj5h1631U2