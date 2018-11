Ondas sísmicas recorrieron el mundo; científicos no saben porqué

Agencia

FRANCIA.-La mañana del 11 de noviembre unas ondas sísmicas que recorrieron el mundo, resonando más de 20 minutos, el hecho fue registrado por algunos instrumentos científicos.

De acuerdo a RT, el extraño evento empezó a unos 24 kilómetros de la isla francesa de Mayotte, situada frente a las costas del sudeste de África, tras lo cual atravesó el continente africano y los océanos, llegando a Chile, Nueva Zelanda, Canadá y Hawái.

Lo curioso es que ningún especialista puede explicar por qué ocurrieron esas ondas sísmicas. El sismólogo Goran Ekstrom, de la prestigiosa Universidad de Columbia, señaló que "no ha visto nada parecido". Al observar que "eso no significa que la causa fuera tan exótica", no obstante apuntó a los rasgos inusuales del evento, como su frecuencia baja y la propagación global.

Por el momento, los científicos sugieren que las ondas pudieron estar relacionadas con un enjambre sísmico que ha afectado a Mayotte desde mayo pasado. El problema es que su frecuencia ha disminuido en los últimos meses y no hubo ningún sismo tradicional en la isla cuando comenzó el enigmático evento del 11 de noviembre.

Por su parte, la Oficina de Investigaciones Geológicas francesa indica que en la costa de Mayotte podría estar desarrollándose un nuevo centro de actividad volcánica y que las ondas pudieron apuntar a un movimiento magmático en el mar. En todo caso, los especialistas tratan de resolver este enigma geológico en estos momentos.