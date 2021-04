Cierra escuelas por repunte de casos de COVID-19: Canadá

CANADÁ.- Desde el día miércoles las escuelas de la ciudad más grande de Canadá, Toronto, regresarán a la enseñanza a distancia debido a una tercera oleada de infecciones de COVID-19 propiciada por variantes más contagiosas del virus.

La titular de Salud de Toronto, la doctora Eileen de Villa, afirmó la víspera en un comunicado que se requieren de medidas más estrictas para revertir el repunte.

Restrictions affect us but also protect us. It's important to remember that each case of #COVID19 is a person, embedded in a family, a friend, a member of a community. This is a life-saving health measure meant to protect you, your family, your friends & all of us as a community. https://t.co/XcngmrqfNs