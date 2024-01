Cirugía exitosa para perrita con 6 patas

Una encantadora perrita spaniel, hallada en un supermercado con seis patas, se sometió a una cirugía exitosa para adaptarse a una vida normal como sus compañeros caninos.

Ariel, bautizada así por su apéndice que parecía una aleta, -como el personaje de “La Sirenita”-, ahora corre felizmente por el pasto tras la exitosa cirugía para adaptarse a su vida en cuatro patas.

“Está estupendamente”, dijo Vicki Black, directora del Langford Vets, el hospital veterinario para pequeños animales donde fue operada el jueves.

La perra, que tenía múltiples defectos de nacimiento, fue encontrada en el centro de Pembroke, Gales, en septiembre.

La organización de rescate de animales Greenacres Rescue la acogió y recaudó fondos para su operación.

