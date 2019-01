México vive crisis humanitaria peor que Afganistán: Trump

Agencia

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta mañana que “grandes secciones del muro ya se han construido”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que “la renovación de muros existentes es también una parte muy importante del plan para finalmente, después de muchas décadas, asegurar correctamente nuestra frontera. El muro se está haciendo de una manera u otra”.

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019

En otro tuit, Trump dijo que los asesinatos en México en 2018 aumentaron 33 por ciento desde 2017, con 33 mil 341 casos.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019

“Este es un gran contribuyente a las crisis humanitarias que tienen lugar en nuestra frontera sur y luego se extienden por todo nuestro país. Peor aún que Afganistán. Muchos causados por drogas. Se está construyendo el muro”, agregó.

¿Por qué ninguna persona sana quiere construir un muro? La construcción ha comenzado y no se detendrá hasta que termine” aseveró.