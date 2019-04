Civiles armados 'cazan' a migrantes centroamericanos en EU

Agencias

Estados Unidos.- Este viernes, autoridades estadounidenses advirtieron a ciudadanos que no deben realizar labores policiales en la frontera tras la difusión de varios videos en las redes sociales en los cuales se observa a civiles armados deteniendo a grupos de familias centroamericanas en Nuevo México.

En los videos de los últimos días se ve a miembros del grupo United Constitutional Patriots (Patriotas Constitucionales Unidos) ordenándoles a grupos de familias sentarse en la tierra con sus hijos, algunos de sólo un par de años, para que aguarden la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Militia member Jim Benvie has been documenting the armed militia's encounters with asylum seekers for the past two months. 'We're just Americans. We're veterans, we're ex-law enforcement, we're people that care about our national security," pic.twitter.com/xhXRIevBQc

Here's Jim Benvie impersonating an officer, what are you waiting for? @FBI You can hear him say " Alto! US Border Patrol " pic.twitter.com/TwbhqdAaFC

De acuerdo co la Voz de América, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) dijo que “no respalda ni aprueba a los grupos privados u organizaciones privadas que asumen labores policiales por su cuenta”.

“La intromisión de civiles en asuntos policiales podría tener consecuencias de seguridad pública y jurídicas para todas las partes implicadas”, afirmó la agencia en su cuenta de Twitter.

#CBP does not endorse or condone private groups or organizations that take enforcement matters into their own hands. Interference by civilians in law enforcement matters could have public safety and legal consequences for all parties involved.