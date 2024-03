Cohete espacial japonés explota segundos después de despegar

Un cohete espacial japonés dejó a varios con la boca abierta y los ojos en blanco tras haber explotado segundos después de despegar desde una plataforma en la península de Kii, en el oeste de Japón.

Lo impresionante de este lanzamiento que ocurrió ayer, fue que las piezas de la nave ‘Space One Kairos’ de la empresa Space One fueron captadas en vivo y en directo durante la transmisión de los medios locales.

El video compartido por el portal de entretenimiento TMZ, muestra a la nave despegando sin problema, dejando atrás una larga y cálida línea de fuego y humo, la cual fue acaparada por la repentina explosión del cohete seis segundos después.

Decenas de pedazos salieron disparados en todas direcciones, con las aguas azules de Japón de fondo.

A Japanese space rocket blew up after takeoff Tuesday, turning the sky into a fireball of smoke and debris on live stream TV.



See the footage 👉 https://t.co/L9aV8JUljf pic.twitter.com/dLiYeudTcF