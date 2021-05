Colapsan gradas de una sinagoga en pleno culto; se reportan decenas de heridos

Varias personas resultaron heridas este domingo al colapsar las gradas de una sinagoga en la Margen Occidental, informan médicos israelíes.

Videos de aficionados mostraron el derrumbe ocurrido la tarde del domingo en Guivat Zeev, cerca de Jerusalén, cuando los judíos conmemoraban el inicio del feriado de Shavuot. La sinagoga se ve abarrotada de cientos de personas.

#BREAKING Dozens wounded when an unfinished synagogue collapsed near Jerusalem pic.twitter.com/nu5UR8t7pR

Synagogue bleacher collapse injures 60 in occupied Jerusalem, #Israel 🇮🇱 media reported



It comes weeks after stampede at religious festival in northern Israel killed 45 ultra-Orthodox Jews pic.twitter.com/WVVlwu6acv