Colapso de mina de oro en Mali deja al menos 42 muertos

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro ubicada en Bilali Koto, en la comuna de Dabia, al este de Mali, provocó la muerte de al menos 42 personas y dejó a decenas de heridos, según informó la televisión maliense.

El accidente, que ocurrió el sábado, ha sido confirmado por el prefecto de Kéniéba, Mohamed Dicko, quien señaló que la cifra de víctimas es definitiva.

48 people were killed when gold mine collapsed in Mali pic.twitter.com/Whk4VrxaOp