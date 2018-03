La cólera y el dolor se apoderan de Venezuela

Agencia

Venezuela.- La cólera y el dolor se apoderaron de los familiares de las 68 personas muertas durante un motín en los calabozos policiales de la ciudad de Valencia, una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela.

Decenas de personas permanecían frente a la comandancia de policía del estado Carabobo esperando noticias de sus parientes o de la documentación necesaria para sepultarlos, un día después de la tragedia.

"No puedo pasar a ver si está muerto o no", gritaba desesperada María, una anciana que tenía un hijo preso en el lugar, mientras una mujer policía leía la lista de sobrevivientes.

Comiendo pan y tomando agua, los allegados aguantaban la espera .

"Ayer me dieron el cuerpo de mi sobrino y hoy estoy aquí (...) esperando la cédula" de identidad para poder enterrarlo, declaró a la AFP Carmen Varela.

También te puede interesar: Incendio en cárcel de Venezuela deja 68 muertos

"Él no está quemado, le dieron un tiro en la cabeza (...), fue una masacre", denunció.

"Él no está quemado, le dieron un tiro en la cabeza (...), fue una masacre"

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que la cifra de fallecidos se mantiene en 68 y que la causa fue un posible incendio.

La ONG Una Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.

"Los reclusos intentaron secuestrar a dos policías. Al no lograrlo armaron un motín y decidieron quemar los colchones pensando que de esa forma les iban a abrir la puerta", dijo el director de la ONG, Carlos Nieto.

Fue necesario que los bomberos abrieran un boquete en la parte posterior para evacuarlos. "Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia", añadió, indicando que en el lugar había unos 200 internos.

Hacinamiento

La oficina de derechos humanos de la ONU se declaró "conmocionada" y reclamó una investigación "rápida y completa", mientras que para Amnistía Internacional el caso demuestra la "total falta de preocupación de las autoridades por los derechos" de los presos.

Nieto culpó al gobierno, pues a su juicio la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde los reos no deben pasar más de 48 horas pero duran meses.

La ONG estima en un 400 por ciento la sobrepoblación en esas instalaciones.

"Quiero ver a mi hermano, dicen que está bien y no lo creo hasta que no lo vea. Ellos (los policías) fueron los que provocaron eso. Fue una masacre, no hay derecho a que los maten", expresó una mujer que se identificó como Yelitza.

Los fallecidos fueron 66 hombres y dos mujeres que visitaban las celdas, según el fiscal. La ONG indicó que los 66 eran detenidos.

Ningún funcionario del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado al respecto.

El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela y reflotó la grave situación de sus prisiones, que se cuentan entre las más violentas de la región.

Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios del país desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.

En agosto pasado, un motín dejó 37 muertos en unas celdas policiales del estado de Amazonas, tras el cual se denunciaron "ejecuciones extrajudiciales".

Mientras, en enero de 2013 unos 60 reclusos murieron en un amotinamiento en la cárcel de Uribana (estado Lara, noroeste).