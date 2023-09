Colombia lleva a juicio al hijo del presidente Petro

La Fiscalía General de Colombia anunció este lunes que presentó el escrito de acusación contra Nicolás Petro , hijo del actual presidente, y que lo llevará a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El Ministerio Público afirmó que la acusación se planteó ante los juzgados penales de Barranquilla. Donde reside Nicolás, y que allí "se designará al juez que adelantará el juicio" contra el acusado y que "presentará todas las pruebas".

El hijo del mandatario Gustavo Petro , inicialmente se había ofrecido colaborar con el proceso de investigación con datos y evidencias documentales.

Reaccionó este día y manifestó en su cuenta de X, antes de Twitter, que "inicia la lucha de mi vida" y que sabía que la fiscalía "no era de fiar y hoy lo demostraron".

Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron.



Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre.



Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo.