Colombia se acerca a la OTAN: Biden la nombra “aliado especial”

El presidente Joe Biden anunció que designará a Colombia como un importante aliado especial que no pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con lo que el país sudamericano recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación para la seguridad.

Biden hizo el anuncio al recibir por primera vez en la Casa Blanca al presidente colombiano Iván Duque. Este encuentro se produce después de las conversaciones que mantuvieron el fin de semana funcionarios Washington con el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela, que sostiene una relación tensa tanto con Estados Unidos como con Colombia.

Para evitar un momento incómodo, ni Biden ni Duque mencionaron la reunión entre Estados Unidos y Venezuela en sus declaraciones públicas.

Colombia es un estrecho aliado de Estados Unidos, y Duque encabeza la oposición a Maduro en la región.

Biden dijo que tiene la intención de llevar a Colombia a formar parte de la OTAN.

“Es exactamente lo que son ustedes, un crucial aliado no miembro de la OTAN, y este es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países”,

le dijo a Duque, quien se sentó justo enfrente del presidente estadounidense en una gran mesa en la Sala de Gabinete, cada líder acompañado por un pequeño grupo de asesores.

“Colombia es el eje, en mi opinión, de todo el hemisferio”, dijo Biden.

Duque dijo que el anuncio de Biden reconoce “los valores y los principios” compartidos por ambas naciones.

La mención de Venezuela por parte de ambos presidentes estuvo en el contexto de la ayuda que Colombia ha prestado a casi 2 millones de refugiados venezolanos que han cruzado la frontera huyendo de las malas condiciones económicas y de vida en su país.

Tanto Biden como Duque condenaron la invasión rusa de Ucrania, y Biden dijo que no se trataba sólo de una amenaza para Ucrania, sino para “la paz y la estabilidad” en todo el mundo.

El presidente elogió a Duque por su firme postura contra la invasión, incluyendo el voto de Colombia en la Asamblea General de la ONU para condenar las acciones de Rusia.

¿Qué significa ser “aliado principal no perteneciente a la OTAN”?

Según el Departamento de Estado, la ley estadounidense permite designar el estatus de “aliado principal no perteneciente a la OTAN” a los países amigos, otorgándoles ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación en seguridad. Se trata de un símbolo de lazos estrechos.

Sin embargo, esos países no tienen derecho a las mismas garantías de seguridad de los miembros plenos de la OTAN, pues los países miembros de la alianza no están obligados a defender a un aliado no miembro en caso de que sea atacado.

(Con información de Associated Press)