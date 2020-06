Enfurecen estadounidenses con los colonizadores españoles

Nuevo México.- Estatuas del conquistador español Don Juan de Oñate están ahora en depósitos luego que manifestantes en Nuevo México amenazaron con derribarlas. Manifestantes en California han derribado estatuas del misionero español Junípero Serra y ahora escuelas, parques y calles que llevan los nombres de exploradores españoles enfrentan futuros inciertos.

Mientras las estatuas y monumentos asociados con la esclavitud y otros momentos oscuros de la historia de la nación son derribados por manifestantes y en algunos casos por decisiones de políticos, el movimiento en el suroeste de Estados Unidos ha tornado su atención a las representaciones de figuras coloniales españolas veneradas por algunos hispanos, pero detestadas por los indígenas.

