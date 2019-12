Estados Unidos ya tiene Comando para proteger sus bienes espaciales

Notimex

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó oficialmente el primer Comando Espacial de la Fuerza Aérea, pues afirmó que “es el nuevo dominio de guerra en el mundo” y un elemento para la seguridad nacional.

Al firmar la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2020 ‘Space Force’, la primera rama militar creada durante más de 70 años, el mandatario la calificó como una “victoria” para una de sus principales prioridades de seguridad nacional.

"Ahora será oficialmente la sexta rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos [...] entre las amenazas graves a nuestra seguridad nacional, la superioridad estadounidense en el espacio es absolutamente vital", remarcó Trump.

También te puede interesar: Video: NASA lanza al espacio primer nanosatélite mexicano AzTechSat-1

Durante la ceremonia de la firma, realizada la víspera en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Trump agregó que Space Force “nos ayudará a disuadir la agresión y controlar la posición de ventaja más alta".

La asignación de fondos para esta división se confirmó este viernes dentro del presupuesto anual de 738 mil millones de dólares, de los cuales se destinan 40 millones para Space Force para su primer año de actividades, según informó la cadena de noticias BBC.

Congratulations to the inaugural Chief of Space Operations @SpaceForceDoD, Gen. Jay Raymond. An incomparable #leader, career #space officer, & perfect person to guide a lean, agile, & vital force. pic.twitter.com/gWmVjs92g9