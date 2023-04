Comparece ante la corte de Boston, sospechoso de filtrar documentos de EU

Un militar de 21 años de edad, quien fue parte de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, este viernes a comparecido ante una corte de Boston tras ser acusado de filtrar documentos militares altamente secretos.

Entre las revelaciones figura que la plataforma Discord proporcionó la información que llevó al FBI hasta Jack Teixeira, y que él utilizó su computadora gubernamental para buscar la palabra “filtración" el día de la semana pasada en que diversos medios de prensa dieron a conocer la difusión indebida de documentos clasificados.

El presidente Joe Biden dijo que el gobierno estaba trabajando para determinar “la validez” de los documentos filtrados. En un comunicado de la Casa Blanca señaló:

El Departamento de Justicia ha dicho que su investigación continúa, y el Pentágono, que esta semana señaló que el incidente era una grave vulneración a la seguridad nacional, dijo que efectuaría su propia pesquisa sobre el acceso a información delicada de inteligencia para prevenir que ocurra una filtración similar en el futuro.

Teixeira compareció ante una corte federal en Boston para enfrentar los cargos, bajo la Ley de Espionaje, de retención no autorizada y propagación de información secreta de defensa nacional. Teixeira no presentó una declaración formal, aunque un magistrado federal ordenó que lo mantuvieran en prisión hasta su audiencia de detención de la semana entrante.

Los investigadores creen que Teixeira era el líder de un grupo privado de chat en la plataforma Discord que es muy utilizada entre participantes de juegos en línea y en la que se cree que Teixeira había publicado durante años cuestiones de armas, juegos y sus memes favoritos.

This is a completely valid question many Americans are asking, "How was a 21-year-old reservist Jack Teixeira (being arrested here) able to gain access to highly classified US intel?" Any idea? pic.twitter.com/l5cUleqVPa