Con ‘emojis’ Israel muestra cuantos misiles ha disparado Hamas

ISRAEL.- El día de ayer miércoles, la cuenta oficial de Israel en Twitter publicó ayer lunes una serie de tuits con filas de emojis de misiles, las cuales, según dijo, buscan dar una perspectiva de la cantidad de proyectiles que han sido lanzados contra la población israelí desde la Franja de Gaza.

Just to give you all some perspective, these👆are the total amount of rockets shot at Israeli civilians. Each one of these rockets is meant to kill. #IsraelUnderAttack