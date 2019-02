Concierto en beneficio de Venezuela contará con J Balvin, Carlos Vives y Anitta

Agencias

Colombia.- El magnate y filántropo británico Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, anunció un megaconcierto el próximo 22 de febrero para recaudar fondos para ayudar al pueblo de Venezuela.

A través de un mensaje en su cuenta verificada de Twitter, Richard Branson confirmó el Venezuela Aid Live, que se llevará a cabo en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela.

The humanitarian crisis in Venezuela worsens every day. Join Venezuela Aid Live, support the cause to help the country’s suffering people https://t.co/0ARSI1GpBk pic.twitter.com/IIg8sxGlGh