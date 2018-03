Condenan a prisión a mujer por drogar a niños

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer que administraba una guardería infantil en Bond (Oregón, Estados Unidos) fue sentenciada a 21 años de prisión tras ser encontrada culpable de haber drogado a los niños que tenía a su cargo para ausentarse del lugar de trabajo y poder asistir al gimnasio y a sesiones de bronceado, informa The Oregonian.

January Neatherlin, se declaró culpable de once cargos de maltrato.

De acuerdo con información del portal de noticias RT, la condenada, de nombre January Neatherlin, se declaró culpable de once cargos de maltrato criminal en primer grado, así como de asalto en tercer grado.

La mujer, quien actualmente tiene 32 años, operó de manera ilegal durante aproximadamente cuatro años la guardería Little Giggles ('Pequeñas risitas', en inglés) y además mintió a los padres de los infantes afirmando que tenía licencia de enfermera.

La Policía local utilizó la información aportada por un ex novio y una ex compañera de piso para investigar a Neatherlin y vigilar sus movimientos durante las horas de trabajo.

