Una periodista rusa fue condenada el miércoles a seis años de prisión por denigrar a las fuerzas armadas, el castigo más reciente en una campaña implacable contra los detractores de las acciones de Moscú en Ucrania.

Journalist Maria Ponomarenko from Barnaul, the Altai region was moved from a detention centre to a psychiatric hospital, where she’ll spend next month. Maria was detained in April for writing about the situation in Mariupol;she was charged with ‘writing fakes about Russian army' pic.twitter.com/qM8UeRzMIm