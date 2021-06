Conductor mata a una persona al embestir marcha gay en Florida

WILTON MANORS, Florida, EE.UU. (AP) — Un conductor embistió el sábado con una camioneta pickup a espectadores al inicio del desfile del Orgullo en el sur de Florida, donde mató a una persona y dejó grave a otra, dijeron autoridades.

El conductor actuó como si fuera parte del Desfile del Orgullo Stonewall en Wilton Manors pero aceleró de súbito cuando se le indicó que era el siguiente y arrolló a las víctimas, dijo el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, según WSVN-TV. Wilton Manors se ubica al norte de Fort Lauderdale.

Las autoridades dijeron que una de las víctimas falleció debido a las lesiones. Se prevé que la otra sobreviva.

El conductor de la camioneta fue detenido. Las autoridades no brindaron de momento mayores detalles sobre las víctimas ni dijeron si consideraban intencional lo sucedido. La detective de la Policía de Fort Lauderdale, Ali Adamson, dijo a la prensa que las autoridades investigan “todas las posibilidades” con la colaboración del FBI.

Adamson señaló que las autoridades están conversando con el conductor pero se abstuvo de precisar si ya se habían presentado cargos en su contra.

Trantalis dijo creer que el atropellamiento fue “deliberado” y un atentado contra la comunidad LGBTQ.

En fotografías y un video del lugar de los hechos se ve a la representante demócrata federal Debbie Wasserman Schultz con lágrimas en un convertible en el desfile.

En un comunicado emitido la noche del sábado, Wasserman Schultz señaló que ella estaba sana y salva, pero “profundamente conmocionada y devastada por la pérdida de una vida”.

“Estoy muy destrozada por lo sucedido en esta celebración”, afirmó. “Que el recuerdo de la vida perdida sea para una bendición”.

La espectadora Christina Currie dijo al South Florida SunSentinel que se encontraba con su familia donde comenzaba el desfile.

“De súbito se escuchó a la camioneta acelerar, estrellarse y traspasar una valla”, dijo Currie. “Definitivamente fue un acto intencional por los carriles del tránsito”.

La policía de Wilton Manors tuiteó el sábado en la noche que el público no esta en peligro.

“Aunque las autoridades continúan recabando información, sabemos que dos personas que marchaban para celebrar la inclusión y la igualdad fueron arrolladas por un vehículo”, señaló en un comunicado el sheriff del condado Broward, Gregory tony.

“Esta tragedia tuvo lugar a corta distancia de mí y mi equipo (la oficina del sheriff de Broward), y estamos devastados por haber presenciado este horrible incidente”.

Junio es el Mes del Orgullo para conmemorar la redada policial de junio de 1969 contra clientes gay en el establecimiento Stonewall Inn en Nueva York que derivó en una revuelta de estadounidenses LGBTQ e impulsó el movimiento a favor de los derechos de las personas gay.

This is the moment the driver was taken into custody by police after running over 2 people with a white pick up truck at the Wilton Manors #pride parade Saturday #BreakingNews @WPLGLocal10 pic.twitter.com/pCacjlhc5b