Conductor de Fox News asegura que los tacos son de... ¡EU!

ESTADOS UNIDOS.- El presentador de noticias Tucker Carlson, de la conservadora cadena Fox News, está convencido de que los tacos son una comida típica... de Estados Unidos.

Carlson, conocido por sus posturas antiinmigrantes, hizo un berrinche en vivo mientras discutía la indignación que generó una fotografía del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions --responsable de la separación y deportación de cientos de familias indocumentadas-- con el personal de la cocina de un restaurante mexicano, que puso en sus redes sociales que había sido un "honor" atender al funcionario de la administración de Donald Trump.

El restaurante, El Tiempo Cantina, tuvo que eliminar sus redes sociales ante la ola de críticas que generó su "lambisconería" con un político que es visto como villano por la comunidad latina, además de enfrentar un posible boicot contra el restaurante.

El dueño de El Tiempo Cantina admitió que fue un error publicar esa fotografía en sus redes sociales y que se hizo sin su consentimiento.

Durante su programa de televisión, Carlson invitó al presentador de noticias Enrique Acevedo, de la cadena Univision, para hablar sobre la controversia. Pero la discusión rápidamente se desvió cuando el empleado de Fox News sintió que los tacos estaban siendo atacados.

"Estoy totalmente en contra de la inmigración ilegal. Además, creo que nuestro sistema de migración debe reducir la migración legal porque el país está en un punto muy vulnerable. Ese es mi sincero punto de vista", dijo Carlson. "También me gusta la comida mexicana, desde que crecí cerca de la frontera. ¿Debo pedir permiso si quiero comer comida mexicana?"

Acevedo, quien nació en la Ciudad de México, intentó regresar al punto de la discusión original: las críticas al restaurante mexicano y a Jeff Sessions eran por una contradicción entre "atacar la cultura y la historia de una comunidad y luego celebrar su comida".

Entonces, Carlson interrumpió.

"¿A qué te refieres con 'su comida'? ¡Es comida estadounidense!", exclamó, agudizando su voz. "¡Es estadounidense! ¿Qué crees, qué tu eres el dueño de los tacos o algo? ¡Esto es una locura!"

"Claro que no", contestó Acevedo, "Nadie es dueño de los tacos".

"¿Ah, sí?", espetó Carlson. "Porque parece que tu crees que eres el dueño de los tacos. Yo creo que son comida de Estados Unidos y voy a seguir comiéndolos y estar de acuerdo con el trabajo de Jeff Sessions".

El presentador latino trató de calmar la discusión, atajando que es positivo celebrar lo bueno de otras culturas.

"¡No! ¿A qué te refieres con 'otras culturas'? ¡Es una comida estadounidense! ¡Es una comida estadounidense! ¡Tu no te vas a apropiar de mi cultura!", gritó Carlson, quien nació en California. "¡Yo soy de San Diego, hombre! ¡Esos son mis tacos! ¡Míos!"

Como datos para Carlson: el 16 de noviembre de 2010, la cocina mexicana fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la primera y única cocina en alcanzar esa distinción; entre los bienes protegidos por la UNESCO está el envuelto de guisados en tortillas suaves de maíz, es decir, el taco.

Además, pretigiosas universidades como la de Oxford han publicado obras que reconocen el taco como una comida típica mexicana, incluyendo los libros Planet Taco: A Global History of Mexican Food o The Sausage Rebellion: Public Health, Private Enterprise, and Meat in Mexico City.

Incluso, Keffrey M. Pilcher, profesor de Historia en la Universidad de Minnesota, asociado al Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, ha admitido que el origen de los tacos es incierto, pero con seguridad surgió en México. La discrepancia es dónde y cuándo, pero para Keffrey M. Pilcher es altamente probable que el primer taco fue creado en una mina platera en México en el siglo 18.

Con información del portal de noticias Huffington post.