Llora conductora por niños migrantes en EU

ESTADOS UNIDOS.- El martes por la noche Rachel Maddow, presentadora de MSNBC, intentó dar la noticia sobre la manera en que niños migrantes son separados de sus padres y llevados a albergues en la frontera con Estados Unidos, pero antes de terminar su discurso, rompió en llanto frente a las cámaras.

De acuerdo con vanguardia.com, "esto es increíble", dijo Maddow mientras leía la alerta de la agencia de Noticias AP. Incapaz de completar su siguiente oración, transmitió las noticias al próximo anfitrión de la hora y señaló: "Creo que voy a tener que entregar esto".

La agencia de noticias AP informó que los funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump han estado enviando niños pequeños a al menos tres refugios, debido a la nueva política de inmigración de "cero tolerancia" del Departamento de Justicia, que ha resultado en miles de niños separados de sus padres. Según los informes, en los albergues hay niños con necesidades especiales y menores de 13 años.

"Los albergues cumplen con los estándares estatales de licencias para las agencias de bienestar infantil, y están atendidos por personas que saben cómo manejar las necesidades, particularmente las de niños más pequeños", dijo Steven Wagner, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a AP.

Más tarde Maddow compartió el guión que intentaba leer en Twitter y se disculpó por la emoción que le causó dicha noticia.

Empresarios y famosos critican a Trump por romper familiar migrantes

Algunos líderes empresariales criticaron la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de separar a niños migrantes de sus padres, quienes son acusados de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, informó El Financiero. De momento no está claro qué impacto tendrá esta postura, si es que hay alguno.

ProPublica obtuvo una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en la que se escucha a los niños llorar mientras un agente bromea: “Aquí tenemos una orquesta”.

El desesperado llanto de diez niños centroamericanos, separados de sus padres un día de la semana pasada por las autoridades de inmigración en la frontera, es una escucha atroz. Muchos de ellos suenan como si estuvieran llorando tan fuerte que apenas pueden respirar. Gritan “mami” y “papá” una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que conocen.

La voz de barítono de un agente de la Patrulla Fronteriza retumba por encima del llanto. “Bueno, aquí tenemos una orquesta,” bromea. “Faltaba el maestro”.

Entonces, una angustiada niña salvadoreña de seis años suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada, ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que iba a donar dinero a los grupos que ayudan a las familias migrantes para que obtengan asesoría legal y servicios de traducción en la frontera. Pidió a otros hacer lo mismo.

Cerca de 2 mil 300 menores han sido separados de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

“Necesitamos frenar esta política ahora mismo”, escribió Zuckerberg en su cuenta de Facebook. Además, invitó a unirse al fondeo que él mismo organizó para ayudar a los niños migrantes.

El director general de Google, Sundar Pichai, tuiteó que las historias e imágenes sobre las familias migrantes eran “desgarradoras”.

Mientras que Tim Cook, director general de Apple, dijo en una entrevista para el periódico The Irish Times que la política es “inhumana. Necesita detenerse”.

Los tres fundadores de Airbnb indicaron en un comunicado conjunto que separar a los menores de sus padres es “cruel, inmoral y va en contra de los valores estadounidenses de pertenencia”.

Los grupos de cabildeo conservadores se unieron a la crítica. The Business Roundtable, organización que incluye a los directores generales de Wal-Mart, General Motors, Boeing y Mastercard, entre otros, exhortaron al gobierno de Trump a poner fin a esta política migratoria. De igual forma lo hizo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la cual representa a más de tres millones de pequeñas y grandes empresas.

“Sin duda, una nación tan grande, tan generosa y compasiva como Estados Unidos puede encontrar la manera de no separar a los niños de sus padres en la frontera. Si no podemos llegar a un acuerdo en eso, no podemos estar de acuerdo en nada”, aseveró Thomas Donohue, el presidente de la cámara y director general, en un comunicado.

La oleada de declaraciones corporativas podría aliviar las conciencias de los directores generales y lograr empatía con sus empleados y clientes, pero es poco probable que provoque un cambio en la política, de acuerdo con Erik Gordon, profesor adjunto en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Cuando los líderes empresariales toman una postura en algunas cuestiones en las que tienen experiencia, como comercio, impuestos o regulaciones, influyen en la política, indicó. Pero sobre temas que los involucran de una manera menos directa, como inmigración o control de armas, tienden a tener menos impacto.

“Tienen una voz grande, pero no estoy seguro de que tengan una mayor influencia”, dijo Gordon.