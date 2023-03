Confirma Bukele que asciende a 4 mil reos la cárcel más criticada del mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este miércoles el traslado de otros 2 mil presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una macrocárcel para pandilleros con capacidad para hasta 40 mil reclusos.

Según ha confirmado el mandatario salvadoreño, con esta operación ascienden ya a 4 mil los internos en un centro penitenciario ampliamente cuestionado por la comunidad internacional y que él mismo define con ironía como "la cárcel más criticada del mundo".

Bukele ha anunciado este traslado a través de una publicación en su perfil oficial de la red social Twitter, donde ha adjuntado también un vídeo de más de un minuto de duración en el que se observan diferentes etapas del proceso.

En las imágenes se puede apreciar a las autoridades agrupar a los presos en la prisión donde estaban recluidos y cómo son trasladados vestidos con un calzón blanco y esposados por la espalda, corriendo a un autobús rumbo al CECOT.

Ya hace varios días las autoridades salvadoreñas dieron publicidad al primer traslado de presos y difundieron también vídeos como el que ha compartido Bukele, lo que despertó duras críticas por parte de potencias extranjeras y organismos de defensa de los Derechos Humanos.

El Gobierno salvadoreño ha recibido críticas incluso por la construcción de las mencionadas instalaciones, que para organizaciones como Human Rights Watch (HRW) quienes señalan que incumplen las normativas internacionales de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos.

También ha generado dudas de observadores internacionales el régimen de excepción decretado en El Salvador en marzo de 2022 para combatir la ola de homicidios, por dar alas supuestamente a excesos de las autoridades. Desde entonces la Policía ha detenido a cerca de 65 mil presuntos pandilleros.

Where were you when the gangs were killing our children? pic.twitter.com/hlqHov9GN1