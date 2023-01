Confirmado: Eligen jurado para el juicio contra García Luna

El próximo lunes 23 de enero, por fin se llevará a cabo el juicio contra el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna; dado de que la mañana de este jueves se oficialice la conformación del jurado que tendrá el veredicto final sobre su proceso actual.

Tras intensas reuniones en la Corte del Este de Nueva York en Brooklyn; se hizo la selección final de 12 personas conformadas por 7 mujeres y 5 hombres, así como seis más de “reserva”, quienes, durante en dos meses se prevé que durará el juicio dando inicio a los alegatos.

Fue a partir de 400 personas seleccionadas para ser entrevistados, logrando llegar a 40 y así definir finalmente al actual jurado y su ‘reserva’ en caso de algo imprevisto, pues fuentes, indicaron que tienen alguna relación familiar con fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

9) No solo eso. De los 12 jurados hay 5 que tienen familiares en las fuerzas de seguridad. Incluso uno es bombero y una mujer tiene hermanos y primos en la fiscalía, la policía, etc.



So. Ellos dicen q no por eso serán progobierno pero claramente eran preferidos por los fiscalía