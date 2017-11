¡Mortal equivocación! Asesina a mujer al confundirla con un alce

Agencia

Estados Unidos.- El pequeño pueblo ubicado en el condado de Chautauqua, en Nueva York, sigue conmocionado por la tragedia que ocurrió esta semana. En vísperas del Día de Acción de Gracias, Thomas B. Jadlowski mató de un disparo a una vecina pensando que un alce se había colado en su jardín.

El matrimonio, Jamie Billquist (47 años) y Rosemary Billquist (de 43 años), son los protagonistas de esta historia. Rosemary llegó a casa del trabajo alrededor de las 17 horas y se fue a pasear a los perros en un pequeño campo cerca del jardín de su casa. Su marido Jamie se quedó en casa mirando la televisión, informa el portal Vanguardia.

Unos minutos después, los perros corrieron a la parte trasera de la casa, ladrando ruidosamente. Billquist salió para ver qué pasaba y vio que los perros estaban solos. Se alarmó y llamó a Rosemary pero ella no contestó al teléfono. “Lo primero que pensé fue que le había pasado algo, quizás se podría haber caído”, indicó el marido a The Washington Post.

También te puede interesar: En la India ofrecen 1.5 mdd por asesinar a una actriz

Acto seguido aparecieron varias ambulancias a las afueras de su casa. Un paramédico, que además era amigo de Jamie, le comunicó que habían disparado a su esposa.

Todo aconteció cuando Thomas B. Jadlowski, un vecino de la pareja, pensó que vio un alce en su patio trasero a unos 200 metros de distancia y le disparó. Escuchó un grito humano, y al darse cuenta de que había disparado a una persona corrió a buscar ayuda, según el comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de Chautauqua.

La víctima y su esposo. (Foto: Vanguardia)

El responsable pidió ayuda

Jadlowski llamó al 911 e intentó socorrer a la víctima presionando la herida hasta la llegada de las ambulancias. La bala le atravesó la cadera y le salió por la espalda, dijo Jamie Billquist. Cuando llegaron los paramédicos la trasladaron al Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh donde declararon su fallecimiento.

Las autoridades dijeron que, por ahora, Jadlowski no ha sido acusado de asesinato y que ha cooperado con los investigadores. Sin embargo, el caso será revisado por la oficina del fiscal del distrito que determinará si Jadlowski se tendrá que enfrentar a cargos penales.

Según AP, las autoridades aseguran que el incidente ocurrió poco menos de una hora antes de la puesta del sol, un momento en el que es ilegal cazar.

“Los cazadores tienen que entender que hay otras personas que pasean por senderos o parques en áreas donde nosotros, como deportistas, cazamos”, dijo el maestro instructor de armas de fuego del Departamento de Conservación Ambiental del estado, Dale Dunkelberger. “En este caso deduje que fue después de la puesta de sol y que no debería haber estado cazando después del atardecer”.

Jamie Billquist, el marido de la víctima, no se cree la historia de Jadlowski. “No soy cazador pero la ley dice que después del atardecer no puedes cazar. Supuestamente estaba a 200 metros de distancia. Pensó que era un alce, lo cual resulta difícil de creer. Si no sabes identificar bien al animal, ¿por qué dispararle?”, concluye.