Congreso argentino investigará a Milei por caso de criptomoneda

La oposición en Argentina exigió al Congreso investigar al presidente Javier Milei, luego de que este promocionara en sus redes sociales la criptomoneda Libra, cuyo valor se disparó brevemente antes de desplomarse.

Milei eliminó su publicación horas después y se disculpó, argumentando que desconocía los detalles del proyecto.

El 14 de febrero, el mandatario publicó en X: “La Argentina Liberal crece”, en referencia a Libra, asegurando que la iniciativa privada ayudaría a fondear empresas argentinas.

Según Clarín, en el mensaje incluyó enlaces al proyecto y al contrato del token operado en la red Solana.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…