Congreso de EU: Destina 60.000 millones en fondos a Ucrania y 26.000 millones para Israel.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde a un importante paquete de ayudas destinadas a fortalecer a Ucrania e Israel en sus respectivos conflictos, además de respaldar a Taiwán como aliado estratégico.

El paquete de asistencia para Ucrania, valuado en 60.840 millones de dólares, contempla la asignación de 23.000 millones para la renovación del arsenal ucraniano, así como para la reposición de armas, equipamiento y bases militares estadounidenses en la región. Por su parte, Israel recibirá 26.000 millones, de los cuales 9.100 millones estarán destinados a cubrir necesidades humanitarias.

BREAKING: The Uniparty approved $60.8 billion more for Ukraine



Mike Johnson’s US House of Representatives so proud to work for Ukraine



112 Republicans voted 112 against



